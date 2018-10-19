Насалик: "Центрэнерго" практически уже не будет потреблять антрацит
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В 2017-2018 годах Украине удалось сократить потребление импортного угля практически в два раза - с 10,5 млн до 5 млн тонн, и генерация "Центрэнерго" практически уже не будет потреблять антрацитовую группу угля. Об этом во время круглого стола заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день, после того, что произошло по блокаде территорий (ОРДЛО - ред.), у нас вообще возник дефицит порядка 10,5 млн тонн (угля - ред.)... Нам удалось уже в 2017-2018 годах сократить потребление импортного угля практически в два раза - с 10,5 млн до 5 млн тонн. На сегодня, я хочу сообщить, что генерация "Центрэнерго" практически уже не будет потреблять антрацитовую группу угля", - сообщил Насалик.
Ранее Минэнерго сообщило о недостаточных запасах антрацитового угля и мазута.