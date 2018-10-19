Насалик: "Центрэнерго" практически уже не будет потреблять антрацит

"На сегодняшний день, после того, что произошло по блокаде территорий (ОРДЛО - ред.), у нас вообще возник дефицит порядка 10,5 млн тонн (угля - ред.)... Нам удалось уже в 2017-2018 годах сократить потребление импортного угля практически в два раза - с 10,5 млн до 5 млн тонн. На сегодня, я хочу сообщить, что генерация "Центрэнерго" практически уже не будет потреблять антрацитовую группу угля", - сообщил Насалик.

Ранее Минэнерго сообщило о недостаточных запасах антрацитового угля и мазута.