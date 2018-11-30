NASA вибрала компанію з офісом в Україні для місячної програми

Всього NASA вибрала 9 компаній, які будуть конкурувати за контракти на 2,6 мільярда доларів з розробки технологій для досягнення і вивчення Місяця: Lockheed Martin, Astrobotic, Firefly Aerospace, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems і Orbit Beyond. Агентство зкоротило список після отримання пропозицій від більш ніж 30 компаній, включаючи SpaceX, Blue Origin і Sierra Nevada Corp.

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Активи компанії Firefly Aerospace у 2017 році були викуплені Максимом Поляковим, уродженцем України.

17 травня 2018 року компанія Firefly Aerospace відкрила в Дніпрі (Україна) науково-дослідний центр. Центр обладнаний найбільшим промисловим 3D-принтером в Україні, призначеним для високоякісного друку металом.



Як повідомляв УНН, американське космічне агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опублікувало перші знімки зонда InSight lander, який недавно здійснив посадку на Марс.