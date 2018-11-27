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NASA опубликовало первое фото Марса с марсианского зонда

NASA опубликовало первое фото Марса с марсианского зонда

Киев  •  УНН

 • 23988 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт космического агентства.

“Это первое изображение, сделанное NASA’s InSight lander на поверхности Марса. Контекстная камера инструмента, установленная под палубой, получила это изображение 26 ноября 2018, вскоре после посадки”, — говорится в сообщении. 

В процессе посадки “прозрачная крышка объектива была все еще на месте, чтобы защитить объектив от пыли, которая оседает во время посадки”, — добавляют на сайте космического агентства.

Как сообщал УНН, спусковой модуль с марсианским аппаратом InSight совершил посадку на Красной планете. В ближайшее время инженеры NASA проверят все его оборудования и приступят к работе, которая впервые предусматривает больше, чем просто изучение камней на поверхности.

Как информировал УНН, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции.

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