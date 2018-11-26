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InSight доставив на Марс сейсмограф і наносупутники

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Спусковий модуль з марсіанським апаратом InSight здійснив посадку на Червоній планеті. Найближчим часом інженери NASA перевірять все його обладнання і приступлять до роботи, яка вперше передбачає більше, ніж просто вивчення каменів на поверхні, інформує УНН з посиланням на Twitter наукової місії.

Апарат оснащений спеціальним інструментом, який дозволить зробити отвір глибиною до 5 м. За земними мірками це більш ніж скромно (промислові свердловини на нафту і газ можуть бути глибиною 5 км), проте всі минулі місії до Марсу дозволяли в кращому випадку зішкребти лічені сантиметри з цікавих для дослідників каменю. Фреза на марсоході Curiosity за своїми характеристиками ближче до звичайної дрилі, а "лазерна гармата" на тому ж апараті і зовсім не призначена для пропалювання отворів: її призначенням було випаровування крихітного фрагмента гірської породи для аналізу спектру спалаху, що вийшов.

Занурення не на сантиметри, а метри, втім, не дасть можливості подивитися на зразки. Мета InSight не в тому, щоб зібрати грунт з шарів глибше, а в тому, щоб виміряти потік тепла, який йде з надр Марсу. Ця інформація дозволить краще зрозуміти будову планети, особливо в сумі з показаннями сейсмометра, яким також оснащений новий апарат. Сейсмометр буде виставлений неподалік від InSight за допомогою спеціального маніпулятора, але явно не дуже скоро - на всю підготовку до початку повноцінних спостережень виділено кілька місяців.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г.

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