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InSight доставил на Марс сейсмограф и наноспутники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Спускаемый модуль с марсианским аппаратом InSight совершил посадку на Красной планете. В ближайшее время инженеры NASA проверят все его оборудование и приступят к работе, которая впервые предполагает большее, чем просто изучение камней на поверхности, информирует УНН со ссылкой на Twitter научной миссии.

Аппарат оснащен специальным инструментом, который позволит проделать отверстие глубиной до 5 м. По земным меркам это более чем скромно (промышленные скважины на нефть и газ могут быть глубиной 5 км), однако все прошлые миссии к Марсу позволяли в лучшем случае соскрести считаные сантиметры с заинтересовавшего исследователей камня. Фреза на марсоходе Curiosity по своим характеристикам ближе к обычной дрели, а "лазерная пушка" на том же аппарате и вовсе не предназначена для прожигания отверстий: ее назначением было испарение крошечного фрагмента горной породы для анализа спектра получившейся вспышки.

Погружение не на сантиметры, а метры, впрочем, не даст возможности посмотреть на образцы. Цель InSight не в том, чтобы собрать грунт из слоев поглубже, а в том, чтобы измерить идущий из недр Марса поток тепла. Эта информация позволит лучше понять строение планеты, особенно вкупе с показаниями сейсмометра, которым также оснащен новый аппарат. Сейсмометр будет выставлен неподалеку от InSight при помощи специального манипулятора, но явно не слишком скоро — на всю подготовку к началу полноценных наблюдений выделено несколько месяцев.

My first picture on #Mars ! My lens cover is not off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates: https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

- NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г.

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