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У NASA розповіли, коли може відбутися пілотований політ на Марс

У NASA розповіли, коли може відбутися пілотований політ на Марс

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції. Про це заявив у понеділок директор NASA Джим Брайденстайн в ході брифінгу за підсумками посадки на Марсі автоматичної станції Mars InSight. Брифінг транслювався на сайті NASA, інформує УНН.

“Ймовірно, політ на Марс буде можливий в 2030-х роках, і це було б вельми амбітним графіком, — зазначив він. — Спочатку ми рушимо до Місяця, і цей пункт позначений як першорядний в політичній директиві, схваленій президентом США. Ми повинні створити стійку структуру для доступу в космос за участю людей і використанням автоматичних пристроїв для того, щоб досягати околиць Місяця, і для того, щоб забезпечувати посадки на його поверхню”.

“Як тільки ми досягнемо цього, — зазначив директор NASA, — ми приступимо до створення міжнародної коаліції, щоб забезпечити стійкий доступ на поверхню Місяця. На цьому етапі ми здійснимо оцінку технічних рішень, оцінимо ризик, пов’язаний з польотами, а також вплив польотів на фізіологію людини”.

The United States is committed to sending humans to Mars. #MarsLanding pic.twitter.com/ti0dw679NL

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 26 ноября 2018 г.

Раніше в понеділок на Марсі здійснила посадку автоматична станція Mars InSight, призначена для вивчення глибинних шарів планети. Апарат опустився на нагір’я Елізій в чотирьох градусах на північ від екватора. Цей район був обраний для посадки, оскільки він являє собою досить рівну ділянку поверхні Марса.

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