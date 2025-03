У NASA розповіли, коли може відбутися пілотований політ на Марс

“Ймовірно, політ на Марс буде можливий в 2030-х роках, і це було б вельми амбітним графіком, — зазначив він. — Спочатку ми рушимо до Місяця, і цей пункт позначений як першорядний в політичній директиві, схваленій президентом США. Ми повинні створити стійку структуру для доступу в космос за участю людей і використанням автоматичних пристроїв для того, щоб досягати околиць Місяця, і для того, щоб забезпечувати посадки на його поверхню”.

“Як тільки ми досягнемо цього, — зазначив директор NASA, — ми приступимо до створення міжнародної коаліції, щоб забезпечити стійкий доступ на поверхню Місяця. На цьому етапі ми здійснимо оцінку технічних рішень, оцінимо ризик, пов’язаний з польотами, а також вплив польотів на фізіологію людини”.

Раніше в понеділок на Марсі здійснила посадку автоматична станція Mars InSight, призначена для вивчення глибинних шарів планети. Апарат опустився на нагір’я Елізій в чотирьох градусах на північ від екватора. Цей район був обраний для посадки, оскільки він являє собою досить рівну ділянку поверхні Марса.