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В NASA рассказали, когда может произойти пилотируемый полет на Марс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight. Брифинг транслировался на сайте NASA, передает УНН.

“Вероятно, полет на Марс будет возможен в 2030-х годах, и это было бы весьма амбициозным графиком, — отметил он. — Сначала мы двинемся к Луне, и этот пункт обозначен в качестве первостепенного в политической директиве, одобренной президентом США. Мы должны создать устойчивую структуру для доступа в космос с участием людей и использованием автоматических устройств для того, чтобы достигать окрестностей Луны, и для того, чтобы обеспечивать посадки на ее поверхность”.

“Как только мы добьемся этого, — отметил директор NASA, — мы приступим к созданию международной коалиции, чтобы обеспечить устойчивый доступ на поверхность Луны. На этом этапе мы осуществим оценку технических решений, оценим риск, связанный с полетами, а также воздействие полетов на физиологию человека”.

The United States is committed to sending humans to Mars. #MarsLanding pic.twitter.com/ti0dw679NL

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 26 ноября 2018 г.

Ранее в понедельник на Марсе совершила посадку автоматическая станция Mars InSight, предназначенная для изучения глубинных слоев планеты. Аппарат опустился на нагорье Элизий в четырех градусах к северу от экватора. Этот район был избран для посадки, поскольку он представляет собой достаточно ровный участок поверхности Марса.

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