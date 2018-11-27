NASA опублікувало перше фото Марсу з марсіанського зонду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Американське космічне агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опублікувало перші знімки зонду InSight lander, який нещодавно здійснив посадку на Марс. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт космічного агентства.
"Це перше зображення, зроблене NASA's InSight lander на поверхні Марса. Контекстна камера інструменту, що встановлена під палубою, отримала це зображення 26 листопада 2018 року, незабаром після посадки", - йдеться в повідомленні.
В процесі посадки "прозора кришка об'єктива була все ще на місці, щоб захистити об'єктив від пилу, який осідає під час посадки", - додають на сайті космічного агентства.
Як повідомляв УНН, спусковий модуль з марсіанським апаратом InSight здійснив посадку на Червоній планеті. Найближчим часом інженери NASA перевірять все його обладнання і приступлять до роботи, яка вперше передбачає більше, ніж просто вивчення каменів на поверхні.
Як інформував УНН, пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції.