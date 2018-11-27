NASA опублікувало перше фото Марсу з марсіанського зонду

"Це перше зображення, зроблене NASA's InSight lander на поверхні Марса. Контекстна камера інструменту, що встановлена ​​під палубою, отримала це зображення 26 листопада 2018 року, незабаром після посадки", - йдеться в повідомленні.

В процесі посадки "прозора кришка об'єктива була все ще на місці, щоб захистити об'єктив від пилу, який осідає під час посадки", - додають на сайті космічного агентства.

Як повідомляв УНН, спусковий модуль з марсіанським апаратом InSight здійснив посадку на Червоній планеті. Найближчим часом інженери NASA перевірять все його обладнання і приступлять до роботи, яка вперше передбачає більше, ніж просто вивчення каменів на поверхні.

Як інформував УНН, пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції.