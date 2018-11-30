NASA выбрала компанию с офисом в Украине для лунной программы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. NASA выбрала 9 компаний, которые будут конкурировать за контракты на 2,6 миллиарда долларов по разработке технологий для достижения и изучения Луны. В этот список попала компания Firefly Aerospace, которая принадлежит выходцу с Украины и имеет офис в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Всего NASA выбрала 9 компаний, которые будут конкурировать за контракты на 2,6 миллиарда долларов по разработке технологий для достижения и изучения Луны: Lockheed Martin, Astrobotic, Firefly Aerospace, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems и Orbit Beyond. Агентство сократило список после получения предложений от более чем 30 компаний, включая SpaceX, Blue Origin и Sierra Nevada Corp.
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Активы компании Firefly Aerospace в 2017 году были выкуплены Максимом Поляковым, уроженцем Украины.
17 мая 2018 года компания Firefly Aerospace открыла в Днепре (Украина) научно-исследовательский центр. Центр оборудован самым большим промышленным 3D-принтером в Украине, предназначенным для высококачественной печати металлом.
Как сообщал УНН, американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.