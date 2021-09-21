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NASA обрала місце для посадки місяцехода

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Космічна агенція NASA оголосила, що відправить роботизований всюдихід на пошуки потенційних водних ресурсів біля кратера на Південному полюсі Місяця, повідомляє УНН.

Цитата:

"Місяцехід NASA здійснить посадку біля району Нобіле на Південному полюсі Місяця", - вказали в космічного агентстві США.

Деталі

Вказано, що рельєф в районі Нобіле найбільше підходить для марсохода VIPER для навігації, комунікації і визначення потенційних водних та інших ресурсів.

Так, у 2023 році космічний апарат NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), як зазначається, приземлиться біля західного краю кратера Нобіле на Південному полюсі Місяця, щоб скласти карту і досліджувати поверхню і надра регіону в пошуках води і інших ресурсів. 

Доповнення

Південний полюс Місяця - одна з найхолодніших областей в нашій сонячній системі. Жодні попередні місії на поверхню Місяця не досліджували її - вчені досі вивчали регіон тільки за допомогою інструментів дистанційного зондування, у тому числі на орбітальному апараті місячної розвідки NASA і супутнику спостереження і зондування місячного кратера.

"Дані цих й інших місій допомогли вченим зробити висновок, що лід і інші потенційні ресурси існують в постійно затінених областях Місяця поблизу полюсів", - додали в NASA.

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