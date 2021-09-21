NASA выбрало место для посадки лунохода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Космическое агентство NASA объявило, что отправит роботизированный вездеход на поиски потенциальных водных ресурсов у кратера на Южном полюсе Луны, сообщает УНН.
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"Луноход NASA осуществит посадку на территории района Нобиле на Южном полюсе Луны", - указали в космического агентстве США.
Детали
Указано, что рельеф в районе Нобиле больше всего подходит для марсохода VIPER для навигации, коммуникации и определения потенциальных водных и других ресурсов.
Так, в 2023 году космический аппарат NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), как отмечается, приземлится у западного края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны, чтобы составить карту и исследовать поверхность и недра региона в поисках воды и других ресурсов.
Дополнение
Южный полюс Луны - одна из самых холодных областей в нашей солнечной системе. Никакие предыдущие миссии на поверхность Луны не исследовали ее - ученые до сих пор изучали регион только с помощью инструментов дистанционного зондирования, в том числе на орбитальном аппарате лунной разведки NASA и спутнике наблюдения и зондирования лунного кратера.
"Данные этих и других миссий помогли ученым сделать вывод, что лед и другие потенциальные ресурсы существуют в постоянно затененных областях Луны вблизи полюсов", - добавили в NASA.