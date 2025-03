NASA назвало причину невдалої стиковки "Союзу МС-14" з МКС

“Це проблема не з кораблем „Союз“, а з підсилювачем системи „Курс“ на борту станції”, — сказав диктор.

Вантажні кораблі “Прогрес” обладнані запасною системою телеоператорного управління, коли кораблем в ручному режимі керує космонавт зі станції. “Однак дана система не встановлена на кораблі „Союз МС-14“, так як це пілотований варіант корабля, без екіпажу на борту”, — уточнив диктор.

ЦКП (Центр керування польотами) незабаром передасть космонавтам інструкції із заміни підсилювача системи стиковки на борту МКС.

The unpiloted Soyuz MS-14 spacecraft has safely backed away from the space station after its approach was aborted at 1:36am ET. https://t.co/2igm0cn1Dr pic.twitter.com/FRWusLQNhk

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 24, 2019

Як повідомляв УНН, російський "Союз" з роботом "Федором" не зміг зістикуватися з МКС.