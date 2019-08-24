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NASA назвало причину невдалої стиковки "Союзу МС-14" з МКС

NASA назвало причину невдалої стиковки "Союзу МС-14" з МКС

Київ • УНН

 • 16777 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Стикування космічного корабля “Союз”, на борту якого знаходиться робот “Федір”, з Міжнародною космічною станцією (МКС) була перервана через проблеми з підсилювачем системи автоматичного стикування “Курс” на борту станції. В ручному режимі космонавти не могли пристикувати корабель через відсутність потрібної системи на борту “Союзу”, повідомив диктор в ході трансляції, яку веде NASA, інформує УНН.

“Це проблема не з кораблем „Союз“, а з підсилювачем системи „Курс“ на борту станції”, — сказав диктор.

Вантажні кораблі “Прогрес” обладнані запасною системою телеоператорного управління, коли кораблем в ручному режимі керує космонавт зі станції. “Однак дана система не встановлена на кораблі „Союз МС-14“, так як це пілотований варіант корабля, без екіпажу на борту”, — уточнив диктор.

ЦКП (Центр керування польотами) незабаром передасть космонавтам інструкції із заміни підсилювача системи стиковки на борту МКС.

The unpiloted Soyuz MS-14 spacecraft has safely backed away from the space station after its approach was aborted at 1:36am ET. https://t.co/2igm0cn1Dr pic.twitter.com/FRWusLQNhk

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 24, 2019

Як повідомляв УНН, російський "Союз" з роботом "Федором" не зміг зістикуватися з МКС.

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