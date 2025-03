NASA назвало причину неудачной стыковки "Союза МС-14" с МКС

“Это проблема не с кораблем „Союз“, а с усилителем системы „Курс“ на борту станции”, — сказал диктор.

Грузовые корабли “Прогресс” оборудованы запасной системой телеоператорного управления, когда кораблем в ручном режиме управляет космонавт со станции. “Однако данная система не установлена на корабле „Союз МС-14“, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту”, — уточнил диктор.

ЦУП (Центр управления полетами) в скором времени передаст космонавтам инструкции по замене усилителя системы стыковки на борту МКС.

The unpiloted Soyuz MS-14 spacecraft has safely backed away from the space station after its approach was aborted at 1:36 am ET. https://t.co/2igm0cn1Dr pic.twitter.com/FRWusLQNhk

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 24, 2019

Как сообщал УНН, российский “Союз” с роботом “Федором” не смог состыковаться с МКС.