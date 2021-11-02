Нардепів пускатимуть до парламенту лише з COVID-сертифікатом або ПЛР тестом: Рада ухвалила постанову

Деталі

Згідно з документом, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.

Також допуск дозволено у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Додамо

У Міністерстві охорони здоров'я визначилися з переліком професій, для яких вакцинація проти коронавірусу обов'язкова. Відповідний список МОЗ затвердило своїм наказом №2153 від 4 жовтня, зареєструвавши у Мін'юсті 7 жовтня. Нововведення почне діяти через місяць з моменту його опублікування.



19 жовтня у Раді зареєстровали постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби № 6154.

Зазначимо, що раніше заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила УНН, що постанова набуде чинності з середини листопада.