Нардепів пускатимуть до парламенту лише з COVID-сертифікатом або ПЛР тестом: Рада ухвалила постанову
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада під час позачергового засідання ухвалила постанову №6154 про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
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Згідно з документом, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.
Також допуск дозволено у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.
Додамо
У Міністерстві охорони здоров'я визначилися з переліком професій, для яких вакцинація проти коронавірусу обов'язкова. Відповідний список МОЗ затвердило своїм наказом №2153 від 4 жовтня, зареєструвавши у Мін'юсті 7 жовтня. Нововведення почне діяти через місяць з моменту його опублікування.
19 жовтня у Раді зареєстровали постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби № 6154.
Зазначимо, що раніше заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила УНН, що постанова набуде чинності з середини листопада.