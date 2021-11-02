Нардепов будут пускать в парламент только с COVID-сертификатом или ПЦР тестом: Рада приняла постановление

Детали

Согласно документу, на период действия карантина допуск в помещение Верховной Рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

Также допуск разрешен в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Добавим

В Министерстве охраны здоровья определились с перечнем профессий, для которых вакцинация против коронавирус обязательна. Соответствующий список Минздрав утвердил своим приказом №2153 от 4 октября, зарегистрировав в Минюсте 7 октября. Нововведение начнет действовать через месяц с момента его опубликования.



19 октября в Раде зарегистрировали постановление О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни № 6154.

Отметим, что ранее заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила УНН, что постановление вступит в силу с середины ноября.