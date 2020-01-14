Нардепи зробили крок до посилення соцгарантій дітям-сиротам

КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект №2494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів державної соціальної підтримки дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, осіб, які потребують стороннього догляду та інших. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.