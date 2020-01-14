Нардепи зробили крок до посилення соцгарантій дітям-сиротам

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект №2494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів державної соціальної підтримки дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, осіб, які потребують стороннього догляду та інших. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду.

Так, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до законопроекту, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Також, законопроектом передбачається збільшення на 20% прожиткового мінімуму для осіб, які проживають і працюють на території населеного пункту із статусом гірського.

Окрім того, призначається державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також парламентарі скоротили строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, законом про Держбюджет, який набрав чинності 1 січня 2020 року, змінюється розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Мінімальна зарплата: у місячному розмірі становитиме 4723 грн, а у погодинному – 28,31 грн.
Прожитковий мінімум (для працездатних осіб): з 1 січня – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.

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