Нардепы сделали шаг к усилению соцгарантий детям-сиротам

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КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект №2494 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размеров государственной социальной поддержки детей, находящихся под опекой или попечительством, детей с инвалидностью, малообеспеченных семей, лиц, нуждающихся в постороннем уходе и других. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 2494 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также внедрение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80 летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Так, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, что составляет 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, — 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Согласно законопроекту, размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Также, законопроектом предусматривается увеличение на 20% прожиточного минимума для лиц, проживающих и работающих на территории населенного пункта со статусом горного.

Кроме того, назначается государственная социальная помощь на уход одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также парламентарии сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, законом о Госбюджете, который вступил в силу 1 января 2020, меняется размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Минимальная зарплата: в месячном размере составит 4723 грн, а в почасовом — 28,31 грн.
Прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января — 2102 грн, с 1 июля — 2197 грн, с 1 декабря — 2270 грн.

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