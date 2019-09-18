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Нардепи ухвалили закон про ВАКС

Нардепи ухвалили закон про ВАКС

Київ • УНН

 • 10574 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Парламентарі ухвалили в другому читанні й в цілому проект закону 1025 щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду. Відповідний проект закону підтримали 325 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду) направлений на забезпечення повного, ефективного, своєчасного судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у розумні строки, а також запровадження чітких правил черговості передачі Суду підсудних йому справ відповідно до принципу правової визначеності.

Ухвалення закону, на думку авторів, дасть змогу забезпечити ефективний судовий розгляд у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у розумні строки та усуне ризики надмірного навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про зміни до закону про ВАКС.

Зі слів представника Кабінету міністрів України в Верховній Раді Ірини Верещук, Вищий антикорупційний суд закиданий тисячами справ нижчого рівня, і Верховна Рада збирається вирішити це питання.

Українські Національні Новини

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