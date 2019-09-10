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Рада ухвалила за основу зміни до закону про ВАКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд №1025, який обмежує направленість кримінальних справ, підслідних суду, виключно топ-корупцією. Відповідне рішення підтримали 345 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Ще 294 нардепи проголосували за скорочення на половину термінів розгляду закону у другому читанні.

На думку авторів законопроекту, він спрямований на забезпечення повного, ефективного, своєчасного судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у розумні строки, а також запровадження чітких правил черговості передачі суду підсудних йому справ відповідно до принципу правової визначеності.

Нагадаємо, за даними представника уряду у ВР Верещук, Вищий антикорупційний суд закиданий тисячами справ нижчого рівня, і Верховна Рада збирається вирішити це питання.

Раніше голова ВАКС Олена Танасевич заявляла, що Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший термін. 

Українські Національні Новини

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