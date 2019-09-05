ВАКС розпочинає свою роботу в найкоротший термін - Танасевич
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший термін. Про це заявила голова ВАКС Олена Танасевич під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я хочу окремо зауважити, що Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. За чотири місяці з травня по вересень 2019 року ми отримали в тимчасове користування три приміщення, було проведено поточні ремонтні роботи, які дозволили оформити ці приміщення та пристосувати їх для потреб судової установи. Були проведені тендерні закупівлі для того, аби забезпечити суд обладнанням та меблями, відбулися конкурси до апарату Вищого антикорупційного суду", - сказала Танасевич.
Додамо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд буде здійснювати правосуддя в Києві в будівлях на вулиці Хрещатик, Хрестовому провулку та проспекті Перемоги.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).