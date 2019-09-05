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Зеленський пообіцяв суддям ВАКС вільний розгляд топ-200 корупційних справ

Зеленський пообіцяв суддям ВАКС вільний розгляд топ-200 корупційних справ

Київ • УНН

 • 14135 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Команда Президента зробить все, щоб вирішити питання із межами підсудності для вільної роботи Вищого антикорупційного суду над топ-200 корупційних справ чиновників. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.

"Я розумію, що є проблеми, є проблема, яку ми наразі ще не встигли вирішити, - це питання із межами підсудності… Ми вже працюємо над цим питанням, ми будемо вам допомагати – і Верховна Рада, і на законодавчому рівні – ми зробимо все, щоб найгучніші, а ми знаємо, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, зі страшною дією топ-чиновників, ми зробимо все, щоб ви вільно розглядали ці справи", - зазначив Зеленський.

За його словами, представники попередньої влади "постарались", щоб усю роботу суду можна було заблокувати і завалити купою дрібних справ для того, щоб резонансні корупційні справи залишались "в тіні" й були відкладені в довгий ящик.

Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.

Також нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).

Українські Національні Новини

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