Зеленський пообіцяв суддям ВАКС вільний розгляд топ-200 корупційних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Команда Президента зробить все, щоб вирішити питання із межами підсудності для вільної роботи Вищого антикорупційного суду над топ-200 корупційних справ чиновників. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.
"Я розумію, що є проблеми, є проблема, яку ми наразі ще не встигли вирішити, - це питання із межами підсудності… Ми вже працюємо над цим питанням, ми будемо вам допомагати – і Верховна Рада, і на законодавчому рівні – ми зробимо все, щоб найгучніші, а ми знаємо, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, зі страшною дією топ-чиновників, ми зробимо все, щоб ви вільно розглядали ці справи", - зазначив Зеленський.
За його словами, представники попередньої влади "постарались", щоб усю роботу суду можна було заблокувати і завалити купою дрібних справ для того, щоб резонансні корупційні справи залишались "в тіні" й були відкладені в довгий ящик.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.
Також нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).