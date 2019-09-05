Антикорупційний суд збирається сьогодні розпочати роботу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський раніше також заявляв, що Вищий антикорупційний суд почне розгляд справ 5 вересня цього року.

Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).

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