Антикорупційний суд збирається сьогодні розпочати роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні, передає УНН.
Президент України Володимир Зеленський раніше також заявляв, що Вищий антикорупційний суд почне розгляд справ 5 вересня цього року.
Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).