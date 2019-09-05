ВАКС начинает свою работу в кратчайшие сроки - Танасевич

"Я хочу отдельно отметить, что Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайший возможный срок. За четыре месяца с мая по сентябрь 2019 года мы получили во временное пользование три помещения, были проведены текущие ремонтные работы, которые позволили оформить эти помещения и приспособить их для потребностей судебного учреждения. Были проведены тендерные закупки для того, чтобы обеспечить суд оборудованием и мебелью, состоялись конкурсы в аппарат Высшего антикоррупционного суда", - сказала Танасевич.

Добавим, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября.

Напомним, Высший антикоррупционный суд будет осуществлять правосудие в Киеве в зданиях на улице Крещатик, Крестовом переулке и проспекте Победы.

Как сообщал УНН, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда).