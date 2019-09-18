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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102814 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119499 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148202 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148611 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Нардепы приняли закон о ВАКС

Нардепы приняли закон о ВАКС

Киев  •  УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона 1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда. Соответствующий проект закона поддержали 325 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда) направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки, а также введения четких правил очередности передачи Суду подсудимых ему дел в соответствии с принципом правовой определенности.

Принятие закона, по мнению авторов, позволит обеспечить эффективное судебное разбирательство по уголовным производствам относительно коррупционных преступлений в разумные сроки и устранит риски чрезмерной нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон о ВАКС.

По словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, Высший антикоррупционный суд завален тысячами дел низшего уровня, и Верховная Рада собирается решить этот вопрос.

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