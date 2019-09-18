Нардепы приняли закон о ВАКС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона 1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда. Соответствующий проект закона поддержали 325 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда) направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки, а также введения четких правил очередности передачи Суду подсудимых ему дел в соответствии с принципом правовой определенности.
Принятие закона, по мнению авторов, позволит обеспечить эффективное судебное разбирательство по уголовным производствам относительно коррупционных преступлений в разумные сроки и устранит риски чрезмерной нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон о ВАКС.
По словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, Высший антикоррупционный суд завален тысячами дел низшего уровня, и Верховная Рада собирается решить этот вопрос.