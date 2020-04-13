Нардепи ухвалили в цілому законопроект про інфраструктуру геопросторових даних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних. Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних передбачає встановлення правових основ діяльності і функціонування геопросторових даних, а також створення національної інфраструктури геопросторових даних.
Окрім того, законопроект має на меті забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів і формування сучасної системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації.
Також, на думку авторів законопроекту, він забезпечить відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.
Нагадаємо, парламентарі у грудні 2019 року у першому читанні ухвалили проект закону про інфраструктуру геопросторових даних.
Довідка УНН: Національна інфраструктура геопросторових даних — це комплексна система, яка об’єднує десятки інформаційних шарів з важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові ресурси, інфраструктура, об’єкти нерухомості, статистична інформація, демографічні дані та ін.) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ. Забезпечення широкого та зручного доступу до цієї інформації через єдиний геопортал дозволить багатьом галузям економіки і державним установам підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних.