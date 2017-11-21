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Нардепа А.Білецького закликали не використовувати підлітків у радикальних акціях та погромах

Нардепа А.Білецького закликали не використовувати підлітків у радикальних акціях та погромах

Київ • УНН

 • 14611 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Використання підлітків в погромах та радикальних акціях, які влаштовує “Національний корпус”, – неприпустиме. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Олег Барна.

Він закликав свого колегу Андрія Білецького, який за сумісництвом є керівником Нацкорпусу, звернути увагу на цей ганебний факт.

"По-перше, на це має звернути увагу Андрій Білецький. Це його обов'язок як депутата, як представника законодавчого органу держави. Адже народний депутат має бути прикладом у питаннях законності дій своїх підлеглих, виборців, громадян України. Кожен депутат має бути взірцем", - зазначив він.

О.Барна пропонує законодавчо заборонити залучати підлітків до діяльності кримінального характеру.

"Діти мають вчитися і формувати свою свідомість, а якщо їх залучають організатори, то вони і мають нести за них відповідальність. Має бути введена законодавча заборона на залучення дітей до таких акцій. Адже будь-яка організація може використати дітей для вчинення кримінального злочину", - пояснив він.

Народний депутат Борислав Береза розділяє думку колеги щодо неприпустимості участі дітей у радикальних акціях.

"Тут питання щодо того, хто саме організовує такі акції? Хто контролює та для чого їх використовує. І питати треба не у дітей, а у організаторів. Останні мають нести за це відповідальність. Я думаю, що Андрій Білецький швидше за все не в курсі цієї ситуації", - припустив він.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що “Національний корпус” залучає підлітків 1999-2003 років народження до своїх радикальних акцій та погромів. Зокрема, йдеться про погроми лотерейний точок компанії “М.С.Л.”. У самій компанії переконані, що погроми є елементом конкурентної війни, ініційованої “УНЛ” ("Українська національна лотерея"), з якої провладні сили хочуть зробити монополіста ринку.

Раніше УНН повідомляв, що “УНЛ” пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим, який є колегою керівника Нацкорпусу А.Білецького.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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