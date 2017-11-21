Нардепа А.Билецкого призвали не использовать подростков в радикальных акциях и погромах

Он призвал своего коллегу Андрея Белецкого, который по совместительству является руководителем Нацкорпуа, обратить внимание на этот позорный факт.

"Во-первых, на это должен обратить внимание Андрей Белецкий. Это его обязанность как депутата, как представителя законодательного органа государства. Ведь народный депутат должен быть примером в вопросах законности действий своих подчиненных, избирателей, граждан Украины. Каждый депутат должен быть образцом", - отметил он.

О.Барна предлагает законодательно запретить привлекать подростков к деятельности уголовного характера.

"Дети должны учиться и формировать свое сознание, а если их привлекают организаторы, то они и должны нести за них ответственность. Должен быть введен законодательный запрет на привлечение детей к таким акциям. Ведь любая организация может использовать детей для совершения уголовного преступления", - пояснил он.

Народный депутат Борислав Береза ​​разделяет мнение коллеги о недопустимости участия детей в радикальных акциях.

"Здесь вопрос о том, кто именно организует такие акции? Кто контролирует и для чего их использует. И спрашивать надо не у детей, а у организаторов. Последние должны нести за это ответственность. Я думаю, что Андрей Белецкий скорее всего не в курсе этой ситуации", - предположил он.

Напомним, в Нацполиции сообщили, что "Национальный корпус" привлекает подростков 1999-2003 годов рождения в своих радикальных акциях и погромах. В частности, речь идет о погромах лотерейный точек компании "М.С.Л.". В самой компании уверены, что погромы являются элементом конкурентной войны, инициированной "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея"), из которой провластные силы хотят сделать монополиста рынка.

Ранее УНН сообщал, что "УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым, который является коллегой руководителя Нацкорпуса А.Билецкого.