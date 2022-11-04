Нардеп звернувся до НАБУ та САП, щоб покарати голову Чернігівської ОВА Чауса за використання джипа, переданого для армії, в особистих цілях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народний депутат Гео Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса за використання джипа, виділеного на потреби армії, в особистих цілях. Про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube, передає УНН.
«Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери, і тепер катається з одного кабака в інший», - повідомляє Лерос.
Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика, переданого на потреби армії, в особистих цілях.
«Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього чорта», - резюмував нардеп.