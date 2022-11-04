Нардеп звернувся до НАБУ та САП, щоб покарати голову Чернігівської ОВА Чауса за використання джипа, переданого для армії, в особистих цілях

«Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери, і тепер катається з одного кабака в інший», - повідомляє Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика, переданого на потреби армії, в особистих цілях.

«Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього чорта», - резюмував нардеп.