Нардеп заявив про обшуки у помічника, у ГПУ спростовують причетність до роботи депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив про обшуки у свого адвоката і помічника Андрія Мамалиги, однак прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган спростувала їх причетність до політичної діяльності нардепа, передає УНН.
"У мого адвоката Андрія Мамалиги, який також є і моїм помічником, прямо зараз ГПУ проводить обшук", - повідомив І.Мосійчук у Facebook.
При цьому Лариса Сарган у Facebook повідомила, що обшуки, які проводяться Головним слідчим управлінням ГПУ, не мають жодного стосунку до політичної діяльності народного депутата І.Мосійчука.
"Обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають жодного відношення до політичної діяльності народного депутата І.Мосійчука", - зазначила вона, додавши, що про деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, у Подільській РДА провели обшуки в рамках розслідування фінансових махінацій.