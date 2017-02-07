Нардеп заявил об обысках у помощника, в ГПУ опровергают причастность к работе депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил об обысках у своего адвоката и помощника Андрея Мамалыги, однако пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган опровергла их причастность к политической деятельности нардепа, передает УНН.
"У моего адвоката Андрея Мамалыги, который также является и моим помощником, прямо сейчас ГПУ проводит обыск", - сообщил И.Мосийчук в Facebook.
При этом Лариса Сарган в Facebook сообщила, что обыски, которые проводятся Главным следственным управлением ГПУ, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И.Мосийчука.
"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И.Мосийчука", - отметила она, добавив, что о деталях сообщат позже.
Напомним, в Подольской РГА провели обыски в рамках расследования финансовых махинаций.