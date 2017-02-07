Нардеп заявил об обысках у помощника, в ГПУ опровергают причастность к работе депутата

"У моего адвоката Андрея Мамалыги, который также является и моим помощником, прямо сейчас ГПУ проводит обыск", - сообщил И.Мосийчук в Facebook.

При этом Лариса Сарган в Facebook сообщила, что обыски, которые проводятся Главным следственным управлением ГПУ, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И.Мосийчука.

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И.Мосийчука", - отметила она, добавив, что о деталях сообщат позже.

Напомним, в Подольской РГА провели обыски в рамках расследования финансовых махинаций.