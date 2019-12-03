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Нардеп заявила у Раді про погрози від експредставника фармкомпанії

Нардеп заявила у Раді про погрози від експредставника фармкомпанії

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народний депутат України, член парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина на пленарному засіданні ВРУ заявила, що їй погрожував експредставник фармацевтичної компанії щодо внесеного нею та її колегами законопроекту №2089 про підвищення доступності лікарських засобів для громадян, передає кореспондент УНН.

"Експредставник фармацевтичної компанії Олександр Чумак (ексрадник міністра МОЗ України – ред.) прийшов на комітет з питань здоров’я нації і сказав дослівно, що він мені та моїй колезі Олесандрі Устіновій "відіб’є бошки" за наш проект закону №2089. Сьогодні цей проект закону знаходиться в парламенті вже три місяці. Ця людина прийшла, погрожувала мені особисто та моїй колезі відповідно до цього законопроекту. Він покликаний знизити ціни на ліки і забрати надприбутки у фармацевтичних компаніях", - зазначила Стефанишина.

За її словами, сьогодні вона з колегами подала заяву в Генпрокуратуру, щоб цей факт погрози розглядався у межах кримінального провадження.

"Ще сьогодні хочу звернутися до регламентного комітету. У нас є кілька прохань і вимог. Перше - провести розслідування та з’ясувати підстави присутності пана Чумака, як представника громадськості, на засідання комітету від 27 листопада, враховуючи прямий конфлікт інтересів", – заявила нардеп.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада розгляне у другому читанні проект закону про Державне бюро розслідувань та у першому читанні проект закону щодо недоторканності нардепів.

Українські Національні Новини

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