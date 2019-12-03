Рада сьогодні розгляне законопреокт про ДБР

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України розгляне у другому читанні проект закону про Державне бюро розслідувань та у першому читанні проект закону щодо недоторканності нардепів. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.

Так, парламентарі у другому читанні розглянуть проект закону про Державне бюро розслідувань (2116), про державне регулювання виробництва і обігу спирту (2300).

Окрім того, у першому читанні планується розглянути законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу (1210,1210-1), про внесення змін до КУ щодо недоторканності народних депутатів України (2237,2237-1).

Також нардепи планують повторно розглянути з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського Закон України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Крім того у цей день планується розглянути ряд постанов.

Раніше УНН повідомляв, що профільний комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроекту щодо Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану".

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