Рада сегодня рассмотрит законопреокт о ГБР

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона о Государственном бюро расследований и в первом чтении проект закона о неприкосновенности нардепов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, парламентарии во втором чтении рассмотрят проект закона о Государственном бюро расследований (2116), о государственном регулировании производства и оборота спирта (2300).

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс (1210,1210-1), о внесении изменений в КУ отногсительно неприкосновенности народных депутатов Украины (2237,2237-1).

Также нардепы планируют повторно рассмотреть с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского Закон Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Кроме того, в этот день планируется рассмотреть ряд постановлений.

Ранее УНН сообщал, что профильный комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана".

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