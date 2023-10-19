Нардеп Веніславський передумав впроваджувати покарання для ухилянтів, які виїхали за кордон

Що передувало

Раніше Веніславський, разом з колегами по комітету планував зареєструвати законопроєкт, де йшлося б про те, що ті військовозобов’язані, хто залишив Україну і не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання.

На сьогодні, за словами нардепа, він змінив думку про це.

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"Коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми можемо не лише стимулювати повернення - ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися до України", - заявив Веніславський.

Україні після війни необхідно забезпечувати збереження нації, і в цьому сенсі покарання може мати зворотний ефект, зазначив представник комітету парламенту з питань безпеки.

Втім, каже, досі точаться окремі суперечки стосовно іншої пов’язаної теми – з приводу військовозобов'язаних, які вступили до вишів на денну форму навчання.

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці 40-50 років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту… Це очевидна для мене, як для юриста, форма уникнути призову по мобілізації. Сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має спільну підтримку - ми ще не можемо", - пояснив свою точку зору нардеп.

Раніше УНН розповідав, що масштабної екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не планується. Це дуже непроста процедура, для кожного окремого випадку необхідно відкривати кримінальне провадження, повідомив представник президента Зеленського у парламенті.