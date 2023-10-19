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Нардеп Вениславский передумал вводить наказание для уклонистов, выехавших за границу

Киев • УНН

 • 421310 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время войны, не стоит наказывать. Такое мнение в интервью ВВС высказал представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский, передает УНН.

Нардеп Вениславский передумал вводить наказание для уклонистов, выехавших за границу

Что предшествовало

Ранее Вениславский, вместе с коллегами по комитету планировал зарегистрировать законопроект, где речь шла бы о том, что те военнообязанные, кто покинул Украину и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.
На сегодня, по словам нардепа, он изменил мнение об этом.

Цитата

"Когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - заявил Вениславский.

Украине после войны необходимо обеспечивать сохранение нации, и в этом смысле наказание может иметь обратный эффект, отметил представитель комитета парламента по вопросам безопасности.

Впрочем, говорит, до сих пор идут отдельные споры относительно другой связанной темы – по поводу военнообязанных, поступивших в вузы на дневную форму обучения.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте 40-50 лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование… Это очевидная для меня, как для юриста, форма избежать призыва по мобилизации. Сегодня говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку - мы еще не можем", - пояснил свою точку зрения нардеп.

Ранее УНН рассказывал, что масштабной экстрадиции уклонистов в Украину из-за рубежа не планируется. Это очень непростая процедура, для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство, сообщил представитель президента Зеленского в парламенте.

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