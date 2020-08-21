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Нардеп про блокування "Енергоатомом" перевірки НАЗК: коли немає чого приховувати - перевірок не уникають

Київ • УНН

 • 20106 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Оператор національних АЕС - "Енергоатом" заблокував позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК. Такі дії "Енергоатомому"свідчать про те, що компанії є що приховувати від антикорупційного органу. Про це у коментарі УНН заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, народний депутат Ярослав Юрчишин.

Нардеп про блокування "Енергоатомом" перевірки НАЗК: коли немає чого приховувати - перевірок не уникають

"Якщо немає що приховувати - перевірок не уникають. Такі дії Енергоатому точно йому не на користь", - вважає нардеп.

Тепер НАЗК може подати на "Енергоатом" до суду, говорить Юрчишин. За його словами, це єдиний механізм впливу на держкомпанію.

"Через суд НАЗК має всі шанси не лише провести перевірку, а й покарати тих, хто їй перешкоджає.
Звісно це займе час, але інших механізмів немає: або Енергоатом сам піде на зустріч НАЗК, або його змусять це зробити через суд", - каже нардеп.

Є ще інший варіант, додає він, коли активну позицію займуть Офіс Генерального прокурора та Офіс Президента та вплинуть на "Енергоатом".

Нагадаємо, "Енергоатом" блокує проведення антикорупційної перевірки. Це вперше, кажуть в НАЗК.

"Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", — коментує голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК розпочало антикорупційну перевірку "Енергоатому" на підставі повідомлень про можливі порушення на підприємстві від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ.

Раніше депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин розповів УНН про системну корупцію в "Енергоатомі".

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