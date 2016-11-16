Нардеп назвав відсутність фахівців ключовою причиною неспроможності Держпродспоживслужби контролювати ринок

"Контроль за якістю продукції свинини, зокрема, покладений на Держпродспоживслужбу нашу новостворену. Відсутність контролю зумовлена тим, що тривалий проміжок часу взагалі не було фінансування цієї структури. І досі у Держпродспоживслужбі немає програми, яка б могла дозволити контроль свинини, кормів і так далі. Не було і на сьогодні немає. На наступний рік у бюджет заклали додатково 200 млн на Держпродспоживслужбу, вже вони є і я думаю, що цих грошей їм вистачить на протиепізоотичні заходи і таким чином буде вестися потрібна профілактика і нам вдасться уникнути спалахів АЧС у майбутньому", - повідомив він.

Водночас, В.Давиденко відзначив, що у структурі Держпродспоживслужби на сьогодні існує брак фахових спеціалістів, що є причиною часткової спроможності відомства контролювати ринок.

"Держпродспоживслужба об'єднала в собі Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів, Державну санітарно-епідеміологічну службу. І от не дивно, але дійсно сьогодні спостерігається боротьба між колишніми працівниками СЕС і новими кандидатами, які також хочуть в областях очолювати цю службу. Важливе питання полягає у відсутності фахових спеціалістів у структурі захисту прав споживачів. І найголовніше – це ветеринари, між якими іде певна конкуренція. Адже у тих областях, де сьогодні є фахові ветеринари, - там ситуація більш-менш під контролем, де є СЕС – є дисбаланс. Дійсно не вистачає фахових спеціалістів.

Адже, до прикладу про необхідність фахівців: ми не можемо постачати сільськогосподарську продукцію приміського походження без додаткового інспектування у тому числі на ринок ЄС. І для того аби це інспектування проходити – там також має бути певний фах спеціалістів, які працюють на цьому підприємстві. Тому це дуже важливе питання, якому треба приділити увагу", - сказав він.

В.Давиденко також розповів, що на сьогодні приватний сектор об'єднав навколо себе увесь кадровий потенціал, адже держава не може гарантувати фахівцям гарну заробітну плату та належні умови праці, мотивацію.

"Держпродслужба до вересня ще не була акредитована міжнародними організаціями. І виходить така ситуація, що на сьогодні всіх гарних спеціалістів приватний сектор переманює до себе. Той хто будує, хто бачить свою продукцію за кордоном – то вони перекупають, мотивують іншими способами молодих і не молодих спеціалістів і забирають їх із Держпродслужби. Раніше ветеринарна і фіто санітарна служба їх вчила, давала певні знання, акредитації у тому числі і за кодоном і після цього їх благополучно зманював приватний сектор. Ця ситуація сьогодні теж є присутньою і причиною відсутності фахівців, негативно впливають на кадровий потенціал", - розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.