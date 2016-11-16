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Нардеп назвал отсутствие специалистов ключевой причиной несостоятельности Госпродпотребслужбы контролировать рынок

Нардеп назвал отсутствие специалистов ключевой причиной несостоятельности Госпродпотребслужбы контролировать рынок

Киев • УНН

 • 10653 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня, из-за длительного отсутствия финансирования, в структуре Госпродпотребслужбы до сих пор отсутствует целостная программа контроля вспышек АЧС. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Валерий Давиденко.

"Контроль за качеством продукции свинины, в частности, возложен на Госпродпотребслужбу нашу новую. Отсутствие контроля обусловлено ​​тем, что длительный промежуток времени вообще не было финансирования этой структуры. И до сих пор у Госпродпотребслужбы нет программы, которая бы могла позволить контроль свинины, кормов и так далее. Не было и на сегодня нет. На следующий год в бюджет заложили дополнительно 200 млн на Госпродпотребслужбу, уже они есть и я думаю, что этих денег им хватит на противоэпизоотические мероприятия и таким образом будет проводиться нужная профилактика и нам удастся избежать вспышек АЧС в будущем" , - сообщил он.

В то же время, В.Давиденко отметил, что в структуре Госпродпотребслужбы сегодня существует нехватка профессиональных специалистов, что является причиной частичной способности ведомства контролировать рынок.

"Госпродпотребслужба объединила в себе Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу, Государственную инспекцию по вопросам защиты прав потребителей, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. И вот не странно, но действительно сегодня наблюдается борьба между бывшими работниками СЭС и новыми кандидатами, которые также хотят в областях возглавлять эту службу. Важный вопрос заключается в отсутствии профессиональных специалистов в структуре защиты прав потребителей. И самое главное - это ветеринары, между которыми идет определенная конкуренция. Ведь в тех областях, где сегодня профессиональные ветеринары, - там ситуация более или менее под контролем, где есть СЭС - есть дисбаланс. Действительно не хватает профессиональных специалистов.

Ведь, к примеру относительно необходимости специалистов: мы не можем поставлять сельскохозяйственную продукцию пригородного происхождения без дополнительного инспектирования, в том числе на рынок ЕС. И для того, чтобы это инспектирование проходить - там также должна быть определенная специальность специалистов, работающих на этом предприятии. Поэтому это очень важный вопрос, которому надо уделить внимание", - сказал он.

В.Давиденко также рассказал, что сегодня частный сектор объединил вокруг себя весь кадровый потенциал, ведь государство не может гарантировать специалистам хорошую заработную плату и надлежащие условия труда, мотивацию.

"Госпродслужба до сентября еще не была аккредитована международными организациями. И получается такая ситуация, что на сегодняшний день всех хороших специалистов частный сектор переманивает к себе. Тот кто строит, кто видит свою продукцию за рубежом - то они перекупают, мотивируют другими способами молодых и не молодых специалистов и забирают их из Госпродслужбы. Ранее ветеринарная и фито-санитарная служба их учила, давала определенные знания, аккредитации, в том числе и за границей и после этого их благополучно переманивал частный сектор. Эта ситуация сегодня тоже присутствует и является причиной отсутствия специалистов, что негативно влияет на кадровый потенциал", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.

Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.

"Допущеная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям", - отметил он.

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