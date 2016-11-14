Експортний ринок свинини знищено з вини Держпродспоживслужби - нардеп

"Протягом 9 місяців поточного року експорт української СВИНИНИ скоротився в 20 разів, і становить на сьогодні лише 18 тис. голів", - написав він.

С.Тригубенко також додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов'язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

"Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж - втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь… Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам свинини", - написав він.

Також, С.Тригубенко зазначив, що саме з вини Держпродспоживслужби на сьогодні знищено експортний ринок української свинини.

"У нас же, я переконаний, з вини Держпродспоживслужби, яка або не знає як треба діяти (хоч раніше таких патових ситуацій якось вдавалося уникати), або не хоче діяти, експортний ринок свинини просто знищили. На підтримку виробників свинини, лобіюватиму запропоновані ними зміни до законодавства, які спрямовані на боротьбу з АЧС. Зокрема, підтримуватиму ініціативу щодо ідентифікації голів свиней перед продажем та встановлення адміністративної відповідальності за не ідентифіковане поголів’я", - написав він.