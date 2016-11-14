Экспортный рынок свинины уничтожен по вине Госпродпотребслужбы - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За 9 месяцев экспорт украинской свинины сократился в 20 раз. Об этом заявил Глава Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко в Facebook, передает УНН.
"За 9 месяцев текущего года экспорт украинской свинины сократился в 20 раз и составляет сегодня лишь 18 тыс. голов", - написал он.
С.Тригубенко также добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.
"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказался ряд государств импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям свинины", - написал он.
Также, С.Тригубенко отметил, что именно по вине Госпродпотребслужбы сегодня уничтожен экспортный рынок украинской свинины.
"У нас же, я убежден, по вине Госпродпотребслужбы, которая либо не знает как действовать (хотя раньше таких патовых ситуаций удавалось избегать), либо не хочет действовать, экспортный рынок свинины просто уничтожили. В поддержку производителей свинины, буду лоббировать предложенные ими изменения в законодательство, направленные на борьбу с АЧС. В частности, буду поддерживать инициативу относительно идентификации голов свиней перед продажей и установление административной ответственности за не идентифицированное поголовье", - написал он.