Наразі немає підстав хвилюватися про ядерну безпеку на ЧАЕС – Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Наразі відсутні підстави для хвилювання про ядерно безпеку на Чорнобильській АЕС. Про це повідомив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає кореспондент УНН.
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“Наразі відсутні підстави хвилюватися про ядерно безпеку України та Європи, пов'язану з якимись проблемами енергопостачання станції чи живлення охолодження систем паливних збірок. Ситуація є контрольованою”, - розповів Кудрицький.
Деталі
Кудрицький зазначив, що наразі тривають роботи з відновлення надійної схеми енергоживлення ЧАЕС, щоб станція отримувала енергію від щонайменше двох ліній електропередач.
Доповнення
Російські окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку відремонтували фахівці Укренерго.
Контекст
Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильську атомну електростанцію 9 березня було знеструмлено, внаслідок чого всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.
10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.
13 березня на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дало змогу системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок працювати у штатному режимі.
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, так само як і Чорнобильську АЕС.