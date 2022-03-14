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Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС

Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС

Київ • УНН

 • 214442 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями Укренерго. Про це повідомляє в понеділок пресслужба Енергоатому, пише УНН.

Повідомляється, що аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.

Цитата

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - пишуть в Енергоатомі з посиланням на інформацію Укренерго.

За словами фахівців, надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.

Контекст

Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильську атомну електростанцію 9 березня було знеструмлено, внаслідок чого всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.

10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.

13 березня на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дасть можливість у штатному режимі працювати системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок.

Українські Національні Новини

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