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На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання – Міненерго

На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання – Міненерго

Київ • УНН

 • 126422 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дасть можливість у штатному режимі працювати системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок. Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК “Укренерго”, наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", - зазначив Галущенко.

Деталі

Він пояснив, що тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

При цьому Україна не потребує жодної допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на українських енергетичних об’єктах, одним з яких є ЧАЕС, зазначив міністр.

"Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії. Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - наголосив він.

Нагадаємо

Як писав УНН, внаслідок дій російських окупантів Чорнобильську атомну електростанцію було знеструмлено, внаслідок чого всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.  

10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.

Українські Національні Новини

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