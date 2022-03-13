На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение – Минэнерго

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"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК “Укрэнерго”, наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли отвлечь риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", - отметил Галущенко.

Детали

Он объяснил, что теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме от резервного питания.

При этом Украина не нуждается ни в какой помощи со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения на украинских энергетических объектах, одним из которых является ЧАЭС, отметил министр.

"Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - подчеркнул он.

Напомним

Как писал УНН, в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.

10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.