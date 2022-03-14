Оккупанты снова повредили линию к ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которая была вчера отремонтирована специалистами Укрэнерго. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Энергоатома, пишет УНН.
Сообщается, что аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждение.
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"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", - пишут в Энергоатоме со ссылкой на информацию Укрэнерго.
По словам специалистов, надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности.
Контекст
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение, что даст возможность в штатном режиме работать системам охлаждения отработанных ядерных сборок.