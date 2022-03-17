Сейчас нет оснований волноваться о ядерной безопасности на ЧАЭС – Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пока отсутствуют основания для волнения о ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает корреспондент УНН.
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“Сейчас отсутствуют основания волноваться о ядерной безопасности Украины и Европы, связанной с какими-то проблемами энергоснабжения станции или питания охлаждения систем топливных сборок. Ситуация контролируемая”, - рассказал Кудрицкий.
Детали
Кудрицкий отметил, что сейчас продолжаются работы по восстановлению надежной схемы энергопитания ЧАЭС, чтобы станция получала энергию от как минимум двух линий электропередач.
Дополнение
Российские оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую отремонтировали специалисты Укрэнерго.
Контекст
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение, что позволило системам охлаждения отработанных ядерных сборок работать в штатном режиме.
Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, так же как и Чернобыльскую АЭС.