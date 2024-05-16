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Нападнику на прем'єра Словаччини загрожує від 25 років до довічного ув'язнення - ЗМІ

Нападнику на прем'єра Словаччини загрожує від 25 років до довічного ув'язнення - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20195 перегляди

71-річному письменнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення за умисний замах на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Поліція висунула обвинувачення нападнику, який 15 травня стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в скоєнні умисного замаху на вбивство. 71-річному письменнику Юраю Цінтулі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Dennikn.

Деталі 

Той факт, що нападник діяв з помсти і проти представника влади, тобто особи, яку охороняють, стане обтяжуючою обставиною, яка може вплинути на вирок. 

Чоловіка утримують у камері поліції Національного кримінального агентства в Нітрі.

Після нападу з'явився відеозапис, на якому нападник каже, що не згоден із політикою уряду. Видання пише, що очевидно, запис було зроблено в поліцейській дільниці. Поліція поки що не коментує, як міг статися такий витік.

Міністри внутрішніх справ і оборони Матуш Шутай Ешток і Роберт Калиняк у середу ввечері також повідомили про політичну мотивацію нападу.

Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487069 переглядiв

Нагадаємо 

Пенсіонер вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини  в середу після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів і Фіцо пішов привітати людей, які чекали на нього на площі. 

Як зазначається, чоловік стріляв із законної зброї. За наявною на даний момент інформацією, він зробив п'ять пострілів у прем'єра. У результаті Роберт Фіцо дістав множинні поранення. Стрілець поранив його в живіт і ліву руку. 

Прем'єра оперували в лікарні протягом п'яти годин. Наразі він перебуває в реанімації, його стан важкий, але стабільний.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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