Нападнику на прем'єра Словаччини загрожує від 25 років до довічного ув'язнення - ЗМІ
Київ • УНН
71-річному письменнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення за умисний замах на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Поліція висунула обвинувачення нападнику, який 15 травня стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в скоєнні умисного замаху на вбивство. 71-річному письменнику Юраю Цінтулі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Dennikn.
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Той факт, що нападник діяв з помсти і проти представника влади, тобто особи, яку охороняють, стане обтяжуючою обставиною, яка може вплинути на вирок.
Чоловіка утримують у камері поліції Національного кримінального агентства в Нітрі.
Після нападу з'явився відеозапис, на якому нападник каже, що не згоден із політикою уряду. Видання пише, що очевидно, запис було зроблено в поліцейській дільниці. Поліція поки що не коментує, як міг статися такий витік.
Міністри внутрішніх справ і оборони Матуш Шутай Ешток і Роберт Калиняк у середу ввечері також повідомили про політичну мотивацію нападу.
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487069 переглядiв
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Пенсіонер вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини в середу після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів і Фіцо пішов привітати людей, які чекали на нього на площі.
Як зазначається, чоловік стріляв із законної зброї. За наявною на даний момент інформацією, він зробив п'ять пострілів у прем'єра. У результаті Роберт Фіцо дістав множинні поранення. Стрілець поранив його в живіт і ліву руку.
Прем'єра оперували в лікарні протягом п'яти годин. Наразі він перебуває в реанімації, його стан важкий, але стабільний.