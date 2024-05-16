Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ

Полиция предъявила обвинение нападавшему, который 15 мая стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в совершении умышленного покушения на убийство. 71-летнему писателю Юраю Цинтуле грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 25 лет до пожизненного заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dennikn.

Детали

Тот факт, что нападавший действовал из мести и против представителя власти, то есть лица, которое охраняют, станет отягчающим обстоятельством, которое может повлиять на приговор.

Мужчину удерживают в камере полиции Национального уголовного агентства в Нитре.

После нападения появилась видеозапись, на которой нападавший говорит, что не согласен с политикой правительства. Издание пишет, что очевидно, запись была сделана в полицейском участке. Полиция пока не комментирует, как могла произойти такая утечка.

Министры внутренних дел и обороны Матуш Шутай Эшток и Роберт Калиняк в среду вечером также сообщили о политической мотивации нападения.

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Напомним

Пенсионер выстрелил в премьер-министра Словакии в среду после того, как закончилось заседание кабинета министров и Фицо пошел поприветствовать людей, которые ждали его на площади.

Как отмечается, мужчина стрелял из законного оружия. По имеющейся на данный момент информации, он сделал пять выстрелов в премьера. В результате Роберт Фицо получил множественные ранения. Стрелок ранил его в живот и левую руку.

Премьера оперировали в больнице в течение пяти часов. Сейчас он находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.