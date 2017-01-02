Нападник П.Обамеянг очолив гонку за "Золоту бутсу" сезону 2016/2017

Представник “Борусії” при 32 балах на 3,5 очка випередив найближчого конкурента Крістіана Гюткьяєра з норвезького “Русенборгу” (19 голів, коефіцієнт чемпіонату 1,5). По 28 очок здобули Дієго Коста з “Челсі” та Мауро Ікарді із “Інтера”. Ще на один пункт відстав уругваєць з “ПСЖ” Едінсон Кавані.

Однак, якщо брати всі офіційні матчі клубів в 2016 році, найрезультативнішим нападаючим континенту є Ліонель Мессі — 50 голів. За ним слідує його партнер по “Барселоні” Луїс Суарес і Златан Ібрагімович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед") — по 47. У П.Обамеянга лише 32 забиті м’ячі.

Нагадаємо, що гравець збірної Габону П.Обамеянг визнавався футболістом 2015 року в Африці.