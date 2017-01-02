Нападающий П.Обамеянг возглавил гонку за "Золотую бутсу" сезона 2016/2017
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Забив 16 голов в немецкой Бундеслиге за дортмундскую "Боруссию" и получив за каждый мяч по два очка, габонский бомбардир Обамеянг завершил 2016 в качестве лидера гонки за "Золотую бутсу" сезона 2016/17. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.
Представитель "Боруссии" при 32 баллах на 3,5 очка опередил ближайшего конкурента Кристиана Гюткьяера с норвежского "Русенборга" (19 голов, коэффициент чемпионата 1,5). По 28 очков получили Коста из "Челси" и Икарди с "Интера". Еще на один пункт отстал уругваец с "ПСЖ" Эдинсон Кавани.
Однако, если брать все официальные матчи клубов в 2016 году, самым результативным нападающим континента является Лионель Месси - 50 голов. За ним следует его партнер по "Барселоне" Луис Суарес и Златан Ибрагимович ( "ПСЖ" / "Манчестер Юнайтед") - по 47.У П.Обамеянга лишь 32 забитых мяча.
Напомним, что игрок сборной Габона П.Обамеянг признавался футболистом 2015 году в Африке.